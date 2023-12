Nach dem Angriff auf einen Containerfrachter von Hapag-Lloyd im Roten Meer hat die Reederei vorerst den Schiffsverkehr durch den Suezkanal gestoppt. Am Montag werde man erneut über die Lage entscheiden, sagte ein Sprecher der in Hamburg ansässigen Reederei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

15.12.2023 18:51