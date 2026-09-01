Rund ein halbes Jahr nach Beginn steckt der Konflikt zwischen den USA und dem Iran in einer Sackgasse. US-Präsident Donald Trump will den Iran mit einem «Wirtschaftskrieg» unter Druck setzen. Am Wochenende war der Krieg erstmals seit Wochen am Persischen Golf mit gegenseitigen Angriffen wieder militärisch eskaliert. Die sogenannten Fundamentalisten oder Hardliner im Iran sehen Verhandlungen mit den USA skeptisch und fordern eine Konfrontation./arb/DP/jha