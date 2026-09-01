«Daher ist jetzt der beste Zeitpunkt für einen Präventivangriff auf die Interessen der USA in der Region, um den Feind zum Rückzug zu zwingen und die Blockade zu durchbrechen», schrieb Nabawian weiter. Diese Gelegenheit nicht zu nutzen führe zu Schaden, fügte er hinzu.
Rund ein halbes Jahr nach Beginn steckt der Konflikt zwischen den USA und dem Iran in einer Sackgasse. US-Präsident Donald Trump will den Iran mit einem «Wirtschaftskrieg» unter Druck setzen. Am Wochenende war der Krieg erstmals seit Wochen am Persischen Golf mit gegenseitigen Angriffen wieder militärisch eskaliert. Die sogenannten Fundamentalisten oder Hardliner im Iran sehen Verhandlungen mit den USA skeptisch und fordern eine Konfrontation./arb/DP/jha
(AWP)