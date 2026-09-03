Verband lehnt lineare Abwertung ab

Wegen der Kostensteigerung seien Korrekturen zur Einhaltung der Kostenneutralitätsvorgaben des Bundesrats unumgänglich. Der Verband lehne jedoch eine lineare Abwertung über alle Fachrichtungen hinweg ab. Korrekturen müssten vielmehr gezielt dort ansetzen, wo die Tarife nicht sachgerecht seien, etwa bei überhöhten Minutagen (Minutenberechnungen), aber auch bei zu tief berechneten Infrastruktur- und Personalkosten.