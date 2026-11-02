Regierung unter Druck

Konkret geht es bei den Verhandlungen um den Jahreshaushalt für 2027 und um ein Sparpaket, mit dem die Mitte-rechts-Regierung bis 2029 Einsparungen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro erzielen will. Besonders mit Blick auf den Etat für 2027 wächst der Druck. Belgien ist eines der am höchsten verschuldeten Länder der EU und muss Milliarden einsparen, um die Schuldenregeln der Europäischen Union einzuhalten. Gleichzeitig ist das Land im Rahmen der Nato-Planungen verpflichtet, seine Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren drastisch zu erhöhen.