An der GV werde der Verwaltungsrat auch über den aktuellen Stand der geplanten Transaktion informieren, hiess es. Die Vereinbarung sei noch nicht verbindlich. Zunächst seien weitere Verhandlungen sowie eine Due-Diligence-Prüfung erforderlich. Zudem müssten die definitiven Verträge unterzeichnet und die Transaktion von den zuständigen Organen beider Gesellschaften genehmigt werden. Auch die erforderlichen börsenrechtlichen Genehmigungen stehen noch aus.