EEII wird frische Mittel aufnehmen und plant in zwei Schritten eine Kapitalerhöhung von maximal 17,8 Millionen Franken durch die Ausgabe von bis zu 2,5 Millionen Titeln, wie aus der GV-Einladung weiter hervorgeht. Hinzu kommt eine Kapitalaufnahme von knapp 620'000 Franken durch die Verrechnung einer Forderung von AUU Capital. Auch ein Aktiensplit ist geplant.