Das Portfolio sei mit einem Anteil von 42 Prozent an Investments in börsenkotierten Unternehmen «gut ausgewogen», erklärte das Unternehmen weiter. 35 Prozent des Gesamtvermögens stecke in privaten Unternehmen, 10 Prozent in Fonds, 11 Prozent in flüssigen Mitteln und 2 Prozent in «übrigen» Vermögenswerten.