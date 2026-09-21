Electra Therapeutics platzierte 23,3 Millionen neue Aktien zu 15,0 US-Dollar je Aktie, womit der Bruttoerlös bei rund 350,0 Millionen US-Dollar lag, wie HBM am Montag mitteilte. Nach dem Börsengang hält HBM rund 3,9 Prozent an Electra. Auf Basis des Schlusskurses des ersten Handelstags lag der Wert der Beteiligung bei 32,8 Millionen Dollar.