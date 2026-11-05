Mit diesen Strukturthemen im Rücken gab Healthineers einen vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr. So dürften unter anderem die Kosten für die Entflechtung von Siemens sowie die Einstellung von Ultraschallgeschäften den Gewinn belasten. Dazu kommen höhere Kosten im Zuge der Inflation. So dürfte der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,42 Euro auf 2,20 bis 2,40 Euro sinken. Analysten haben derzeit im Konsens 2,37 auf dem Zettel. Das vergleichbare Umsatzwachstum erwartet der Konzern bei vier bis 5 Prozent, was unter den Erwartungen der Analysten von 5,5 Prozent liegt.