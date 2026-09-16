Er sprach von einer ganzen Reihe unschätzbarer Vorteile: «Wir füllen unsere Bestände auf, wir stärken unsere Fähigkeiten und im Übrigen dann eben auch die unserer Partner», sagte er. Und: «Wenn die Kapazitäten in den USA nicht ausreichen - und angesichts der grossen Nachfragezahlen ist das in einigen Bereichen definitiv so - haben wir angeboten, in Deutschland zu produzieren. Das stösst auf viel Gegenliebe.»