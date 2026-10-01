Zugleich fährt Musk bei dem von ihm geführten Autobauer Tesla gerade die Produktion humanoider Roboter hoch. Er verkündet immer wieder, dass die Roboter mit dem Namen Optimus das grösste Produkt aller Zeiten werden sollen. Laut einem Bericht der Website «The Information» baute Tesla zuletzt mehrere hundert Roboter pro Woche. Zum Jahresende peile man die Produktion von mehr als 1.000 Roboter wöchentlich an. Zugleich gebe es aktuell Probleme beim Bau der komplexen mechanischen Hände, hiess es unter Berufung auf informierte Personen. Per KI angetriebene Roboter-Soldaten sind seit Jahren eine gefürchtete Vision für die Zukunft der Kriegsführung.