Hegseth: Keine Sorgen wegen Amtsenthebung

Der republikanische Abgeordnete French Hill wollte am Wochenende nicht ausschliessen, einer Amtsenthebung zuzustimmen. «Ich möchte die Debatte darüber verfolgen, um zu sehen, ob es ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigt», sagte er dem Sender CBS. Selbst falls das Repräsentantenhaus mit den Stimmen der Demokraten und einiger Republikaner einer Amtsenthebung von Hegseth zustimmen sollte, dürfte er nicht seines Postens enthoben werden - denn im Senat wäre dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig.