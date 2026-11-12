In den Verhandlungen hat sich schnell abgezeichnet, dass wie bereits 2024 eine Pilot-Lösung im Tandem zweier Tarifgebiete gefunden werden soll. Während vor zwei Jahren Bayern und der Bezirk Küste letztlich erfolgreich die Einigung in Hamburg vorstellten, sollen dieses Mal die Tarif-Schwergewichte Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die Kuh vom Eis holen. Gegenseitig nahm man bereits an den Verhandlungen im jeweils anderen Bezirk teil. Hilfreich könnte auch sein, dass der Konflikt um den Haustarif beim kriselnden Autoriesen Volkswagen erst im Januar so richtig Fahrt aufnehmen dürfte. Die Verhandlungen dort beginnen aber bereits am 24. November.