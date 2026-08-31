Auch beim Niederschlag ein Negativrekord

Neben der Hitze habe die extreme Trockenheit den Sommer geprägt, hiess es. Der Sommer 2026 zähle zu den fünf niederschlagsärmsten seit Messbeginn 1858. Verschärft wurde die Situation durch einen bereits aussergewöhnlich trockenen Frühling. In den ersten acht Monaten eines Jahres fiel laut Geosphere Austria seit Beginn der entsprechenden Messreihe vor 169 Jahren noch nie so wenig Niederschlag./mrd/DP/stw