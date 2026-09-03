Seit der jüngsten Eskalation des Konflikts seien damit fast 1.300 Kinder zu Opfern der Gewalt geworden, so Save the Children. Das seien im Schnitt mehr als sieben Kinder pro Tag. Auch seit der im Juni vereinbarten Waffenruhe seien Kinder weiterhin Gewalt, Vertreibung und den Folgen zerstörter Infrastruktur ausgesetzt, teilte die Organisation mit.