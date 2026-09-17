An der Börse sorgen die Fortschritte auf dem Fusionskurs für Begeisterung und die Aktie legt am frühen Donnerstagnachmittag um 4,5 Prozent zu. Die Titel sollen zu einer Dividendenperle heranreifen. Dazu stellte die Gruppe für die Jahre 2026 bis 2028 gesamthaft Ausschüttungen von 2,8 Milliarden Franken in Aussicht und 2029 soll die Dividende mindestens 50 Prozent über dem Niveau von 2025 liegen.