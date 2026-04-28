Die Baloise alleine konnte die SST-Quote auf 219 Prozent verbessern von 204 Prozent am 31. Dezember 2024, wie der Versicherungskonzern am Dienstagabend im Bericht über die Finanzlage bekannt gab. Wie bereits vor zwei Wochen bei der Publikation des Jahresabschlusses 2025 angekündigt, schätzt Helvetia Baloise die SST-Quote per Ende 2025 auf kombinierter Pro-forma-Basis auf rund 260 Prozent.