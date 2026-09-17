Weitere Säulen sind das Asset Management, die Schweizer Bank und das Gebührengeschäft in Spanien. Die Bank habe von hohen Kommissionserträgen und nach einem Stellenabbau von tieferen Kosten profitiert, hiess es. Einsparungen führten auch im Asset Management zu einem soliden Gewinnbeitrag. Das Nichtversicherungsgeschäft schrieb aber einen bereinigten Verlust von 41,3 Millionen. Grund dafür sei, dass dem Bereich Finanzierungs- und Verwaltungsaufwände zugeschrieben werden.