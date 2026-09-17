Im Zuge der Umstellung werden der frühere Baloise-Chef Michael Müller, heute Group Deputy CEO & Chief Integration Officer, sowie Technologie-Chef Alexander Bockelmann die Gruppe Ende September verlassen. Auch Bockelmann war vor der Fusion für die Baloise tätig. Die Helvetia Baloise will laut den Angaben künftig einen stärkeren Fokus auf die Systemmigration, die Realisierung von Synergien und die Umsetzung der Transformation legen, wie es hiess.