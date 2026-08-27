HSL strebt Ausschüttung von mindestens 2,80 Franken an

Der HSL Fund konnte den Nettoertrag im ersten Halbjahr klar um 12,4 Prozent auf 6,25 Millionen Franken steigern. Vor allem durch Optimierungen in der Verwaltung sowie bei den Betriebs- und Unterhaltskosten stieg die EBIT-Marge klar um 1,9 Prozentpunkte auf 67,5 Prozent an, heisst es in einer weiteren Mitteilung.