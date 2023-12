In der Übergangsphase werde der derzeitige CEO und Unternehmens-Mitbegründer Hans Holdener als Co-CEO fungieren, um eine nahtlose Integration zu gewährleisten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Nach der sechsmonatigen Übergangsphase werde Holdener eine Rolle in der Geschäftsentwicklung übernehmen.