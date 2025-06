Zugleich sei der vereinigte Immobilienfonds erstmals am (heutigen) Montag an der SIX handelbar gewesen, hiess es weiter. Wie bekannt basierte das Umtauschverhältnis auf den Nettoinventarwerten (NAV) der beiden Fonds vom 30. April 2025. Dabei wird ein Anteil des HSO Fund im Verhältnis von 1 zu 0,8967 in Anteile des HSC Fund umgetauscht. Allfällige Differenzbeträge würden den Investoren in bar gutgeschrieben.