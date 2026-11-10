An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an. Die Henkel-Vorzugsaktie gewann am Vormittag zuletzt 1,7 Prozent auf 85,18 Euro und lag damit im vorderen Bereich des Dax. Dabei hatte Henkel die Eckdaten zum dritten Quartal schon Ende Oktober veröffentlicht und da auch die Umsatzprognose für 2026 angehoben. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier mehr als ein Fünftel an Wert gewonnen.