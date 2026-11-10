Bisher hatte Vorstandschef Carsten Knobel mit einem Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Zudem dürften die Restrukturierungskosten nach seiner Einschätzung mit 200 bis 250 Millionen Euro höher ausfallen als bisher gedacht. Bisher hatte er 150 bis 200 Millionen Euro im Auge.