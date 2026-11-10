«Unsere Prozentziele bleiben gleich, setzen aber auf einer höheren Basis auf und bedeuten damit in absoluten Zahlen mehr Umsatz und mehr Ergebnis», sagte Finanzchef Christian Ladurner laut Mitteilung. Um dieses Wachstum zu erreichen, skaliere Hensoldt sein gesamtes Produktionssystem. Die Finanzkraft des Rüstungselektronik-Konzerns ermögliche es, diesen Ausbau zu finanzieren und zugleich an der Dividendenpolitik festzuhalten. Die Ausschüttungsquote soll weiterhin bei 30 bis 40 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses liegen./niw/lew/stk