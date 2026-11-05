Angesichts der Aufrüstung in Europa wird der Rüstungselektronikkonzern Hensoldt mit Blick aufs laufende Jahr noch etwas optimistischer. Das im MDax notierte Unternehmen peilt für 2026 nun rund 2,8 Milliarden Euro Umsatz an statt der bisher in Aussicht gestellten rund 2,75 Milliarden Euro. Die Marge gemessen am bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) dürfte rund 19 Prozent betragen, wie Hensoldt am Donnerstag in Taufkirchen mitteilte. Bisher stand hier 18,5 bis 19 Prozent im Plan. Bei der sogenannten Book-to-Bill-Ratio, also dem Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, nimmt Hensoldt ausserdem das obere Ende der Prognosespanne von rund 1,5 bis 2,0 ins Visier.