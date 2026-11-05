In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres sorgten nach Konzernangaben substanzielle Investitionen Deutschlands und weiterer europäischer Länder für eine hohe Nachfrage nach Sensor-, Optronik- und Softwarelösungen. Der Umsatz wuchs um gut 21 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) stieg um ein Drittel auf 281 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 13,7 Prozent im Vorjahreszeitraum auf 15,1 Prozent. Der Auftragseingang schnellte um fast 77 Prozent auf 3,56 Milliarden Euro nach oben. Damit sitzt Hensoldt auf einem Auftragsbestand im Rekordwert von 10,36 Milliarden Euro. Insgesamt fielen die Zahlen besser aus als von Analysten erwartet./niw/tav/he
(AWP)