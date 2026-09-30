Auf längere Sicht hatten Arbeitsmarktforscher zuletzt jedoch Lichtblicke erkannt. Zwar werde der Arbeitsmarkt wegen des zurückgehenden Arbeitskräftepotenzials - viele gehen in Rente, weniger Menschen ziehen aus dem Ausland nach Deutschland - schrumpfen. Eine stabilere Konjunktur auch aufgrund der Stimulierungspakete der Bundesregierung werde jedoch für eine leicht rückläufige Arbeitslosigkeit sorgen./dm/DP/jha