Es handelt sich um ein Reetdachhaus nahe den Dünen bei Kampen für 15,5 Millionen Euro, wie die Internetplattform ImmoScout24 kürzlich mitteilte. Eine Jugendstilvilla mit Türmchen im noblen Berliner Villenviertel Grunewald für 13,5 Millionen Euro folgt demnach auf Rang zwei vor einem Luxushaus in München-Bogenhausen mit Wellnessbereich und Weinkeller (13,2 Millionen Euro). Von den zehn teuersten Angebots-Häusern stehen dem Immobilienportal zufolge drei in Berlin, zwei auf Sylt und eines in München.