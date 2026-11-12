Der Umsatz sank um 3,1 Prozent auf 256,5 Millionen Franken, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. Der Rückgang sei insbesondere auf tiefere Erlöse im Bereich Sport und Event zurückzuführen. Umsatz und Betriebsergebnis hätten sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt.