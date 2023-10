Der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC) schloss sich der Forderung nach humanitären Korridoren in den Gazastreifen an. In Gaza gebe es so gut wie keinen Treibstoff mehr und die Vorräte an Medikamenten und Lebensmitteln seien gefährlich niedrig, sagte der Generalsekretär der Hilfsorganisation, Jan Egeland, am Donnerstag. «Dieses unglaublich dicht besiedelte Gebiet steht unter einer kompletten Belagerung und unnachgiebigem Bombardement durch Israel», beklagte Egeland. «Helfer können ihre Arbeit nicht machen, wenn überall Bomben fallen.»