Ergebnis deutlich über Vorjahr

Mit Blick auf das Ergebnis lag Hilti klar über dem Vorjahr. Das Betriebsergebnis stieg um fast 17 Prozent auf 533 Millionen Franken. Und unter dem Strich stand gar ein um fast 26 Prozent höherer Reingewinn von 389 Millionen. Allerdings sanken auch die Ausgaben für Forschung & Entwicklung um knapp 6 Prozent und die Zahl der Mitarbeitenden lag um 0,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.