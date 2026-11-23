Der Bund wird auch im Dezember Geld aufnehmen. Die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) werde den optionalen Emissionstermin vom 9. Dezember 2026 wahrnehmen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Am Tag davor (8. Dezember) werde dabei wie üblich bekanntgegeben, welche eidgenössische Anleihe emittiert wird.