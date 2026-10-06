Der Führer der libanesischen Hisbollah, Naim Kassim, fordert einen bedingungslosen Abzug aller israelischen Truppen aus dem Süden des Landes. Kassim erklärte in einer aufgezeichneten Rede im Hisbollah-Fernsehsender al-Manar, eine Lösung des Konflikts setze den vollständigen Rückzug Israels voraus, ohne dass seine Organisation Gegenleistungen erbringen werde. Die Hisbollah habe nichts zu geben, so Kassim.