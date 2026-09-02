Libanons staatliche Nachrichtenagentur NNA bestätigte mehrere Angriffe Israels in der Nacht im Südlibanon. Bei Angriffen auf den Ort Arab Salim seien Gräber auf einem Friedhof beschädigt worden. Weiterhin habe es im Morgengrauen heftige Angriffe gegeben. Bei den nächtlichen Angriffen in der Gegend um Nabatija und Ali al-Taher seien erneut auch Wohnhäuser zerstört worden. Bei einem Angriff in der Stadt Nabatija wurde nach NNA-Angaben ein Mensch getötet und eine weitere Person verletzt. Die Hisbollah äusserte sich zunächst nicht.