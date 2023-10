Der zweite Mann an der Spitze der libanesischen Hisbollah, Naim Kassim, schliesst eine noch grössere Beteiligung seiner Bewegung am Konflikt mit Israel nicht aus. «Wir können nichts garantieren», sagte Kassim am Samstagabend in Beirut. «Wir müssen niemandem sagen, was unser Plan ist und was unsere Vision für die Zukunft ist.» Die Hisbollah kämpfe im Süd-Libanon an der Grenze zu Israel für ihr Land, für die Palästinenser und für die «Zukunft unserer Generationen». Jetzt sei sie in der «Mitte der Schlacht» angekommen und mache Fortschritte. «Wir versuchen, auf eine Weise zu arbeiten, die die israelische Armee schwächt», sagte Kassim in der vom Fernsehsender Al-Majadin übertragenen Rede.

22.10.2023 14:45