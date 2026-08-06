Laut der Prognose wird für heute Abend ein noch etwas niedrigerer Pegelstand mit 66 Zentimetern erwartet. Das wäre ein weiterer Negativ-Rekord am Pegel Köln. Die Fahrrinne im Rhein ist deutlich tiefer als der jeweilige Pegelstand am Ufer. In Köln etwa sind es beispielsweise 1,11 Meter mehr. Schiffe können zwar weiter fahren, allerdings nur mit deutlich weniger Fracht als sonst üblich.