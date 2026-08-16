Starke Auswirkungen

Die Branchenverbände für Gruyère und Tête de Moine bestätigen dies. Trockenheit und Hitze hätten «sehr erhebliche Auswirkungen» auf die Gesundheit der Tiere und die Verfügbarkeit von Futter, sagt der Direktor des Branchenverbands für Gruyère, Olivier Isler. Diese Situation führe zudem zu einem Anstieg der Produktionskosten durch den Kauf von Futter sowie zu einem Rückgang der Milchproduktion.