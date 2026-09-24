Laut Allianz Trade liegen die wirtschaftlichen Einbussen bei 400 Millionen Franken - was etwa 0,05 Prozent des Bruttoinlandproduktes entspricht. Der Kreditversicherer analysiert mit der Allianz gemeinsam, welche Auswirkungen Extremwetterereignisse auf die Wirtschaft haben. Die Ergebnisse sollen fortan jährlich in der Studie «Allianz Climate Risk Tracker» veröffentlicht werden.