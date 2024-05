Die Generalversammlung in Hochdorf war in Anbetracht der Brisanz äusserst gut besucht. Der Veranstaltungsort, das Kulturzentrum Braui in Hochdorf, war fast bis auf den letzten Platz besetzt. Insgesamt waren im Saal und über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 148 Aktionäre mit 77,2 Prozent der stimmberechtigten Aktien vertreten.