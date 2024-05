ZMP werde die Anträge von Newlat an der Generalversammlung ablehnen, hiess es dem Communiqué vom Freitag. Das Wort der Milchproduzenten hat Gewicht: Sie halten knapp 18 Prozent an Hochdorf. Newlat hatte ihren Anteil an Hochdorf zuletzt auf 9,7 von 10,9 Prozent abgebaut.