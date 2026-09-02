Heute gilt, dass der Bundesanwalt oder die Bundesanwältin am Ende des Jahres aus dem Amt ausscheidet, in dem er oder sie das 68. Altersjahr vollendet. Für Blättler wäre es Ende 2027 soweit. Mit der Verlängerung könnte er bis Ende 2029 bleiben, müsste dafür aber vom Parlament im Amt bestätigt werden.