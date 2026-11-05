Die Orderbücher des weltweit tätigen Baukonzerns Hochtief sind nach zahlreichen neuen Aufträgen etwa für Rechenzentren so voll wie noch nie. Der Bestand sei bis Ende September auf ein Rekordniveau von 90 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Essen mit. Dies seien 29 Prozent mehr als noch vor einem Jahr.