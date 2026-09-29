Inzwischen hat der Regen nachgelassen. Die Behörden versuchten, das Wasser aus den überfluteten Strassen und Wohngebieten abzuleiten. Landesweit waren zuletzt mehr als 576'000 Haushalte mit rund 1,79 Millionen Menschen von Hochwasser betroffen, wie die Behörden mitteilten. Dem Katastrophenschutz zufolge kamen seit Mitte September mindestens acht Menschen als Folge der Überschwemmungen ums Leben.