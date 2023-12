Zurückgehende Wasserstände in Rheinland-Pfalz und Hessen

Die Wasserstände an Flüssen und Bächen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gehen bis auf wenige Ausnahmen zurück - und das dürfte in den kommenden Tagen auch erstmal so bleiben. «Die Tendenz ist fallend», sagte ein Sprecher des Hochwassermeldedienstes in Mainz. Möglicherweise könnte es zum neuen Jahr wieder einen Anstieg geben. «Das ist aber noch Zukunftsmusik», sagte er. Für die nächsten Tage erwartete auch der Deutsche Wetterdienst nicht die grossen Regenmengen. Am Oberrhein waren die Höchststände laut Hochwasservorhersagezentrale am Dienstag bereits erreicht, am Mittelrhein wurden die höchsten Stände im Verlauf des Dienstags erwartet, anschliessend sollte das Wasser auch hier zurückgehen.