Die Mobiliar argumentiert dabei mit der langfristigen Versicherbarkeit von Naturgefahren. Während diese in anderen europäischen Ländern zunehmend infrage gestellt werde, verfüge die Schweiz dank des solidarisch organisierten Versicherungssystems über eine vergleichsweise gute Absicherung gegen Elementarschäden. Um diese aufrechtzuerhalten, müssten die Risiken allerdings laufend neu beurteilt und die Schutzmassnahmen weiterentwickelt werden.