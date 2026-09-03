Das Ifo-Institut hat seine Konjunkturprognose für die Aussichten der deutschen Wirtschaft überraschend stark erhöht. Die Ökonomen erwarten nun dieses Jahr ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,4 Prozent - 0,6 Prozentpunkte mehr als bisher. «Lichtblicke zeigen sich insbesondere in der krisengeplagten Industrie», heisst es in dem Papier. Auch im nächsten Jahr könnte sich die deutsche Wirtschaft demnach mit einem BIP-Wachstum von 1,2 Prozent - 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Sommerprognose - besser entwickeln als bislang erwartet.