Die Initiative gehe auf seinen Parteifreund Senator Roger Marshall zurück, sagte Trump vor Anhängern. Marshall will sich bei der bevorstehenden Wahl am 3. November eine weitere Amtszeit sichern. Kansas ist an sich für republikanische Kandidaten eine sehr sichere Bank, aktuellen Umfragen zufolge scheint das Rennen zwischen Marshall und dem Demokraten Adam Hamilton aber offen zu sein. So bewerten es auch Beobachter wie der unabhängige Cook Report.