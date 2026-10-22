Analysten hatten zwar mit weniger Umsatz gerechnet, allerdings verfehlte das Unternehmen die Gewinnerwartungen am Markt: Das operative Ergebnis schwoll zwar im Vergleich zum Vorjahr im dritten Quartal um 40 Prozent auf 486 Millionen Dollar an, von Bloomberg befragte Experten hatten hingegen im Schnitt 551 Millionen Dollar auf dem Zettel.