Die hohen Ölpreise lassen den britischen Ölkonzerns BP sein Verschuldungsziel deutlich früher erreichen als erwartet. Das Management rechnet per Ende September mit einer Nettoverschuldung zwischen 13,5 und 14,5 Milliarden US-Dollar (12,1 bis 13 Mrd Euro), teilte das Unternehmen am Dienstag in London mit. Zum Vergleich: im zweiten Quartal lag die Nettoverschuldung noch bei 22,3 Milliarden Dollar und ähnlich hoch war sie auch 2025. Eigentlich hatte BP erwartet, die Kennziffer erst bis Ende 2027 auf 14 und 18 Milliarden Dollar drücken zu können. Nun aber spielte der Energiehandel und das Raffineriegeschäft viel Geld ein.