Die hohen Ölpreise lassen den britischen Ölkonzerns BP sein Verschuldungsziel deutlich früher erreichen als erwartet. Das Management rechnet per Ende September mit einer Nettoverschuldung zwischen 13,5 und 14,5 Milliarden US-Dollar (12,1 bis 13 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal hatte die Nettoverschuldung noch bei 22,3 Milliarden Dollar gelegen. Ähnlich hoch war sie auch 2025. Eigentlich hatte BP erwartet, die Schulden erst bis Ende 2027 auf 14 und 18 Milliarden Dollar drücken zu können. Nun aber spielten der Energiehandel und das Raffineriegeschäft viel Geld ein. Das kam an der Börse gut an.